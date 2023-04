Fari rubati e finestrino distrutto: parco delle Sabine nel mirino della banda del pit stop

Tre auto depredate in pochi giorni. Cresce la preoccupazione fra gli abitanti del parco delle Sabine dove proseguono i furti di componentistiche e danneggiamenti sulle vetture lasciate in sosta durante la notte dai residenti del quartiere residenziale del III municipio Montesacro. Dopo il furto dei fari posteriori - con danneggiamento del finestrino anteriore - di una Fiat 500 X smontata dopo essere stata parcheggiata in via Vittorio Mezzogiorno, davanti all'istituto comprensivo Marco Simoncelli, i ladri meccanici hanno lasciato il segno anche nella vicina via Carlo Dapporto.

Nel mirino dell'imprendibile Banda del pit stop, che dall'inizio di questo nuovo anno ha fatto piangere numerosi automobilisti con un incremento del 30 per cento dei furti di componentistiche delle auto, due macchine, lasciate in sosta nei parcheggi interni delle palazzine che affacciano su viale Carmelo Bene. Prese di mira una Smart, a cui i predoni hanno rubato come nel caso della 500 X tutti e due i fari posteriori, e una Fiat Panda, a cui è stato distrutto il finestrino posteriore destro, con i ladri che hanno poi frugato all'interno.

Anche in questo caso, come accaduto in via Mezzogiorno, si potrebbe trattare di un furto su commissione, con le parti di auto rubate molto ricercate al mercato nero dei pezzi rubati. Un vero e proprio spauracchio per i residenti del quartiere residenziale sorto attorno al centro commerciale Porta di Roma, che già in passato erano saliti alla ribalta delle cronache per le cannibalizzazioni di auto che interessarorono anche i vicini quartieri di Casale Nei e Vigne Nuove.