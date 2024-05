Ladro seriale distrugge finestrini e svaligia le auto nel parcheggio del supermercato

Un ladro seriale. Un predone con precedenti specifici per reati predatori. Sottoposto al divieto di dimora nel comune di Roma non solo non è mai andato via dalla città, ma è stato trovato a rubare all'interno di alcune auto lasciate parcheggiate durante la notte in un'area di parcheggio - libera - di un supermercato Conad nella zona del Collatino. A chiamare il 112 una residente, attirata dal rumore di un antifurto nel cuore della notte.

È da poco passata la mezzanotte quando la donna compone il numero unico per le emergenze segnalando la presenza di un uomo - vestito di scuro con un cappuccio a coprire la testa - che dopo aver distrutto il finestrino posteriore destro di una Dacia Sandero nel parcheggio di via Giorgio Perlasca aveva trafugato qualcosa all'interno dell'abitacolo.

Sul posto è quindi intervenuta una volante della polizia che ha trovato l'uomo descritto nella telefonata che aveva appena aperto una seconda vettura nello stesso parcheggio del Collatino, una Volkswagen Passat. Fermato dagli agenti è stato trovato con un grosso cacciavite e degli oggetti appena trafugati dalle due macchine danneggiate.

Accompagnato negli uffici del V distretto Prenestino di polizia è stato identificato in un cittadino romeno di 33 anni senza dimora, con precedenti specifici per furto ma anche per droga. Arrestato per furto aggravato e continuato è stato messo a disposizione della magistratura per il rito direttissimo.