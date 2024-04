Furti e danni alle auto in sosta al parcheggio del campus universitario

Danni e furti alle auto parcheggiate nel campus universitario di Tor Vergata. Tre predoni, con uno dei malviventi arrestato dalla polizia con i due complici in fuga.

È stato un agente del commissariato Tor Carbone, libero dal servizio, transitando in via di Passo Lombardo, a notare un uomo, insieme ad altre 2 persone, che era intento a perpetrare furti su auto in sosta all’interno dei parcheggi del campus universitario di Tor Vergata.

Il poliziotto li ha seguiti senza mai perderli di vista, allertando contestualmente la sala operativa, per chiedere supporto. I tre, giunti al policlinico Tor Vergata, dopo essersi guardati intorno, si sono avvicinati ad un’auto ma hanno poi desistito dall’infrangere il vetro, probabilmente per le numerose persone che affollavano il parcheggio in quel momento.

Ancora, hanno proseguito in direzione di via della Sorbona per poi prendere il Grande raccordo anulare e uscire in direzione Ostia ma, grazie all’ausilio di una pattuglia del commissariato Romanina, sono stati raggiunti e, dopo una breve colluttazione, uno di loro è stato bloccato, mentre gli altri 2 si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Gli investigatori hanno recuperato nell’auto dei fuggitivi diversa refurtiva che poi è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Al termine degli atti di rito, un 27enne colombiano è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale

L'arresto, su richiesta della locale procura della Repubblica, è stato convalidato dal Gip.