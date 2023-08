Ladri rumorosi svegliano il vicino, fermati con la refurtiva nel fagotto

Fermati con la refurtiva nel fagotto ricavato dalla federa di un cuscino dell'appartamento appena svaligiato a Conca d'Oro. Sono proprio i guanciali gli oggetti più rubati nei furti in abitazione, non per il loro valore ma perché diventano un comodo sistema per portar via preziosi, argenteria e piccoli elettrodomestici di valore. Proprio con una federa in mano sono stati trovati - la notte scorsa - due cittadini georgiani, di 50 e 35 anni, arrestati perché gravemente indiziati di furto in abitazione.

La segnalazione di un cittadino è arrivata poco prima del’1:00 della notte. Due pattuglie, una della sezione volanti e l’altra del distretto Fidene, silenziosamente sono entrate in un palazzo di Conca d’Oro, nel III municipio Montesacro.

Secondo un consolidato schema operativo, due agenti sono saliti a piedi e gli altri hanno sorvegliato le varie uscite. I due georgiani, evidentemente accortisi dell’arrivo della polizia, hanno tentato la fuga usando l’ascensore ma, quando si sono aperte le porte, ad attenderli c’erano i poliziotti che, non senza difficoltà, li hanno fermati. Oltre alla citata federa i due sono stati trovati in possesso di un paio di guanti, un coltellino e 2 bandane.

Gli stessi agenti hanno poi trovato l’appartamento, verosimilmente "visitato" dai 2 sospetti, i cui proprietari erano al momento fuori città. La porta era stata aperta forzando la serratura e l’interno era completamente a soqquadro. Dopo gli atti di rito i 2 georgiani, già noti alle forze dell’ordine per fatti simili, sono stati arrestati perché gravemente indiziati, in concorso fra loro, di furto aggravato. La procura ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto.