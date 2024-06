Casa svaligiata mentre sono in vacanza: ladro d'appartamento fermato dopo inseguimento

Hanno intensificato i controlli proprio in seguito all'allarme sociale conseguenza di una serie di furti e rapine messi a segno negli appartamenti della Capitale in questo inizio di giugno. Proprio mentre erano impegnati nei controlli preposti a limitare il fenomeno criminale, gli investigatori della squadra mobile sono riusciti a fermare un topo d'appartamento che poco prima, insieme alla sua banda, aveva svaligiato una casa a Collli Aniene.

L'allarme è scattato nella notte da un appartamento di via Fausto Gullo. È stato l'operatore radio della sala operativa della questura di Roma, che ha fornito ai poliziotti, oltre ad alcune descrizioni fisiche dei sospettati, l'indicazione dell’auto usata per la fuga e una targa parziale della stessa.

L’esperienza ha portato gli investigatori su viale Tor de' Schiavi - zona Centocelle - dove hanno incrociato un’auto perfettamente corrispondente alle descrizioni. Inoltre, uno dei poliziotti, ha riconosciuto l’uomo che era alla guida a causa di precedenti indagini. Anche il sospettato, evidentemente, ha riconosciuto l’agente – seppur in borghese - ed ha aumentato la velocità per fuggire. Quando i poliziotti hanno raggiunto ormai la berlina per procedere al controllo, il conducente ha fermato l’auto e tutti gli occupanti sono fuggiti a piedi in varie direzioni.

Gli agenti sono riusciti a bloccare un 28enne mentre cercava di scavalcare un terrapieno. Inutile il tentativo del ladro di evitare l’arresto dimenandosi. Al termine degli atti di rito il giovane è stato arrestato perché gravemente indiziato di furto in abitazione. Gli investigatori della squadra mobile hanno svolto una serie di accertamenti e perquisizioni a carico del 28enne fermato su Tor de Schiavi e, fra le altre cose, hanno trovato una coppia di orecchini riconosciuti poi dalla proprietaria quale “bottino” del furto avvenuto nell’abitazione vuota.

Al termine degli atti di rito il 28enne è stato arrestato perché gravemente indiziato di furto in abitazione. Lo stesso, venerdì mattina, è comparso nelle aule di piazzale Clodio dove la procura ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma la convalida dell’arresto. Il Gip ha disposto per lui gli arresti domiciliari. L’auto è stata sequestrata e sono in corso le indagini per rintracciare le altre persone che hanno concorso al reato.