I ladri d'appartamento che oscurano gli spioncini delle porte con il nastro isolante

Oscuravano gli spioncini delle porte delle abitazioni vicine a quella messa nel mirino con del nastro isolante. Obiettivo? Non permettere ad eventuali occhi indiscreti di osservare i loro movimenti. Tecniche e stratagemmi che molte volte danno il risultato sperato, ma non sempre. Come accaduto al Collatino dove una coppia di ladri - nonostante le precauzioni per un lavoro pulito - è stata sorpresa da un residente della palazzina che stavano visitando. Condomino che ha poi chiamato i carabinieri sventando il furto e permettendo ai militari di fermare uno dei due compari.

Il tentato furto in appartamento è avvenuto in via Latisana, dove un residente ha però notato degli strani atteggiamenti di due persone sul pianerottolo di un condomino. Allertato il 112 i carabinieri delle stazioni Roma Casal Bertone e Roma San Lorenzo sono immediatamente intervenuti riuscendo a fermare uno dei due sospettati – un cittadino georgiano di 29 anni con precedenti – trovato in possesso di arnesi per lo scasso e di nastro adesivo utilizzato per oscurare gli spioncini delle porte.

Il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’indagato è accusato di tentato furto in concorso con l'arresto poi convalidato dall'autorità giudiziaria.