Furti al centro raccolta Ama: arrestato ladro seriale

Una serie di furti al centro raccolta Ama di Ponte Mammolo. Un predone seriale che nelle ultime settimane aveva visitato diverse volte l'area dove i romani residenti nella zona del Tiburtino conferiscono gratuitamente i rifiuti che non devono essere gettati nei cassonetti quali ingombranti, rifiuti speciali e soprattutto apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti RAEE). Rifiuti dai quali venivano poi estratte materie prime e secondarie di pregio, quali rame ed altri metalli. Proprio questo tipo di rifiuti, che vengono recuperati e rivenduti a ditte specializzate con un introito per l'Azienda Municipalizzata Romana, erano finiti nel mirino di una coppia predoni, poi fermati dai carabinieri Forestali.

In particolare sono stati i militari dell'Arma del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) a scovare il ladro fermato in flagranza di reato mentre tentava di allontanarsi con 15 chili di matasse di rame appena rubate dal centro raccolta Ama di via Cassino 9. Oro rosso che sarebbe stato ricavato presumibilmente incendiando i fili e dando vita al tristemente fenomeno dei roghi tossici. Assieme a lui, ad attenderlo nell'auto con la quale si dovevano allontanare, la moglie, poi denunciata a piede libero all'Autorità Giudiziaria.

Fermato dai militari dell'Arma in flagranza di reato, il predone è stato identificato in un cittadino algerino di 34 anni domiciliato in zona Casal Bertone ed arrestato. Messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria il fermo è stato poi convalidato dal giudice che ha condannato in primo grado il ladro alla misura cautelare dell'obbligo di firma di Polizia Giudiziaria per sei mesi con pena sospesa ed una sanzione di 400 euro.