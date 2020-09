Due furti nel giro di poche ore all'interno del centro commerciale: 4 arresti

Sono circa le 16 di ieri quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene–Serpentara, intervengono presso il centro commerciale della zona di Porte di Roma dove due persone avevano rubato un maglione all'interno di un negozio di abbigliamento dopo averne forzato e rotto la placca antitaccheggio.

Immediatamente i poliziotti hanno bloccato un 21enne georgiano e una donna ucraina di 30 anni. I due sono stati portati presso gli uffici di polizia e arrestati per furto aggravato in concorso.

Passa poco più di un’ora, quando gli agenti della sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, intervengono in un negozio di elettronica all’interno dello stesso centro, dove bloccano due uomini: un bielorusso di 26 anni e un costaricano di 30 anni che, dopo aver forzato con un seghetto le placche antitaccheggio, avevano asportato merce per un valore di 144 euro. Anche questi altri due sono stati portati presso gli uffici di polizia e arrestati per il reato di furto aggravato in concorso.