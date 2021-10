Furti nel centro Amazon di Colleferro, arrestati addetti alle pulizie

Hanno rubato pc e altro materiale hi-tech nel centro smistamento Amazon di Colleferro. A scoprirli, con l'aiuto del personale dell'azienda che aveva notato ammachi sospetti e movimenti anomali, sono stati i carabinieri. In due episodi, a distanza di 48 ore, sono stati così arrestati due addetti alle pulizie dell'hub.

Il primo a finire in manette, il 27 settembre, è stato un 27enne di Colleferro. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dall'Arma, più volte nell'orario di lavoro, era stato notato dai dipendenti della vigilanza uscire dai tornelli dello stabilimento per raggiungere la propria vettura. La cosa ha insospettito i carabinieri che, dopo averlo atteso all'uscita della struttura per la fine del turno di servizio, lo hanno fermato a bordo della sua auto, trovandolo in possesso di due smartphone del valore complessivo di 750 euro e 3 cuffie multimediali del valore complessivo di 600 euro prelevati illecitamente dai magazzini del polo logistico.

La successiva perquisizione nella sua l’abitazione ha permesso ai militari di rinvenire anche 2 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish nonché un ulteriore smartphone dal valore 400 euro, che il 27enne aveva rubato precedentemente e regalato alla madre convivente. L'arrestato, al termine dell'udienza con rito direttissimo è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora.

Giovedì, invece, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, hanno arrestato un altro addetto alle pulizie, un 38enne romano. L'uomo è stato sorpreso all'alba, all'uscita del polo logistico in possesso di un computer portatile del valore di 600 euro che era stato trafugato da un magazzino. Il 38enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al centro Amazon.