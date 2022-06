Il marmittaro che ruba un catalizzatore da un'auto in sosta

Mani sporche di grasso e chiavi inglesi. Così i carabinieri hanno fermato in flagranza di reato un marmittaro nella zona di Monteverde. E' accaduto in via Giuseppe Ghislieri dove diversi residenti del posto sono stati svegliati da alcuni rumori sospetti provenienti dalla strada e hanno allertato il 112.

Nella strada del quartiere Gianicolense sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno sorpreso un 34enne italiano intento a smontare il catalizzatore da un’autovettura regolarmente parcheggiata. L’uomo è stato arrestato e gli arnesi da scasso e una torcia che stava utilizzando sono stati sequestrati.