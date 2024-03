Quartiere sotto attacco dei ladri, residenti pronti alle ronde: "Nessun dorma"

Auto e appartamenti nel mirino dei ladri. Un quartiere sotto scacco quando cala la notte, ma anche di giorno. Siamo a Marco Simone, frazione del comune di Guidonia Montecelio. Una zona residenziale ad alta densità abitativa, una sorta di appendice della città di Roma, posto al confine fra il comune della Città dell'Aria e i quartieri romani di Settecamini e Casal Bianco. Isolato dal resto della città di Guidonia, ma non nelle mappe dei predoni. Sono almeno sei i furti (consumati e tentati) che hanno riacceso l'allarme fra i residenti della zona. Una mancata percezione di sicurezza che, oltre a essere segnalata alle forze dell'ordine, ha messo in guardia gli abitanti, pronti a scendere in strada e fare delle ronde notturne: "Riparte l'iniziativa "Nessun dorma" - spiegano gli abitanti - per invitare i cittadini a fare da vedette e segnalare alle forze dell'ordine qualsiasi movimento sospetto, denunciare anche un semplice "tentativo" di furto e allertare i vicini".

Furti in casa

Via Pisoniano e via Irlanda, sono queste le ultime due villette dove i ladri hanno deciso di fare una visita. Furti con le case vuote, ma non solo. Come accaduto nella prima delle due strade. Come spiegano i residenti: "Sono entrati in via Pisoniano con i proprietari in casa, rubando qualche gioiello e un po' di contanti. I proprietari non si sono accorti di nulla, ma la cosa inquietante è che al risveglio hanno trovato sul tavolo un coltello da cucina pronto all'uso". Furti consumati ma anche tentati, come accaduto in via Irlanda dove "due ladri sono entrati in un giardino per un sopralluogo e hanno spostato le telecamere".

Pneumatici nel mirino

Furti nelle abitazioni ma non solo, nel mirino dei predoni notturni anche le auto lasciate dai residenti sotto casa. Via Pisoniano, dove nel volgere di una settimana i malviventi - oltre alla visita in una villetta - hanno rubato una Nissan Qashqai e le 4 ruote di una seconda vettura, lasciata poi su dei mattoni. Pneumatici fatti sparire anche da una Smart parcheggiata in sosta in via Vallinfreda. In via Bellegra invece è stato rotto il finestrino di un'altra macchina da cui sono poi spariti alcuni oggetti contenuti all'interno.

Marco Simone dove le scorribande criminali notturne non sono, purtroppo una novità. Lo sanno bene le forze dell'ordine che nel corso degli anni hanno incrementato i controlli e i passaggi notturni delle pattuglie nel quartiere. Una presenza che nel 2023 ha comportato - come si apprende da fonti investigative - un decremento dei furti di circa un terzo rispetto all'anno prima, il 2022. "Abbiamo un appuntamento con il capitano dei carabinieri di Guidonia per cercare di trovare una soluzione all'ondata di furti nel nostro quartiere", concludono i residenti, che oltre a querele e denunce sono pronti a difendere il quartiere anche con delle ronde notturne.