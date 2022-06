Il ladro solitario che svaligia appartamenti a Casal de' Pazzi

Un ladro solitario. Nel mirino del predone un appartamento in una palazzina di Casal de' Pazzi. A mettergli i bastoni fra le ruote la polizia che lo ha sorpreso in un condominio e poi fermato dopo essere stato notato dai residenti dell'immobile preso di mira.

Il tentato furto è avvenuto intorno alle 14:30 dello scorso lunedì in una palazzina in via Spinoza, quadrante nord est della Capitale. Notato dai condomini, numerose sono state le richieste d'intervento al 112. Sul posto sono quindi arrivate le volanti e gli agenti dei commissariati San Basilio e Sant'Ippolito di polizia che hanno poi sopreso l'uomo ancora sulle scale condominiali.

Poco collaborativo l'uomo si è quindi scagliato contro gli agenti che hanno faticato non poco prima di riuscire a fermarlo. Danneggiata anche l'auto di servizio, lo stesso è stato accompagnato negli uffici di polizia del IV distretto San Basilio.

Identificato in un cittadino georgiano di 45 anni, con precendeti specifici per furti in appartamento, è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato oltre ad essere stato denunciato per tentato furto in appartamento.