Il doppio colpo da 20mila euro della banda che ha saccheggiato la storica cartoleria di Roma

In pochi giorni hanno commesso due furti da oltre 20mila euro. Bersaglio la storica cartoleria di Roma, Vertecchi con più di 70 anni di attività alle spalle. Il 27 e il 31 marzo, infatti, una banda ha saccheggiato l'esercizio in via Baldovinetti, al Tintoretto. A ricostruire quanto successo sono stati i carabinieri della stazione dell'Eur che, coordinati dalla procura, hanno arrestato un uomo, un romano di 43 anni.

Avrebbe, secondo quanto emerso, agito insieme ad altri complici ancora ricercati. Le indagini sono scattate quando la mattina del 27 marzo scorso quando il responsabile della nota catena romana di cartolerie ha allertato i militari denunciando il furto avvenuto nella notte appena trascorsa. Il sopralluogo della settima sezione dei rilievi del nucleo investigativo dei carabinieri ha riscontrato come la porta a vetri fosse andata completamente in frantumi e come i vari espositori fossero stati svuotati per un danno di quasi 10.000 euro.

Nel sopralluogo i carabinieri riuscirono anche a repertare alcune impronte digitali su una vetrina e su un espositore. La mattina del 31 marzo, il titolare di Vertecchi si è nuovamente presentato dai carabinieri per denunciare un altro furto subito nella notte con le stesse modalità: vetrine danneggiate e porta in vetro in frantumi, espositori completamente svuotati, per un ammanco quantificato in circa 11.200 euro tra penne griffate, articoli di pelle e accendini.

Anche in quel caso sono stati trovati indizi utili, tracce biologiche e impronte repertate e inviate al ris di Roma. La comparazione effettuata dai militari del ris sulle impronte acquisite durante i due sopralluoghi effettuati dai carabinieri dell'Eur, ha portato all'identikit dell'indagato. Pezzi importanti del puzzle che hanno permesso agli investigatori, una volta analizzate anche le immagini di video sorveglianza, di identificare e arrestare un 43enne gravemente indiziato di avere infranto la porta in vetro con una mazza, mentre cinque notti dopo ha utilizzato una mazzetta da muratore. L'uomo è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli.