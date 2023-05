Furti di carburante in Ama, spariti 300mila litri di gasolio. Fari su oltre 2000 dipendenti

Carburante sottratto per un totale di 294mila litri. Diciotto dipendenti a rischio processo, sette che hanno già patteggiato, ma soprattutto altri 2064 coinvolti che, secondo le carte della procura, avrebbero usufruito in un modo o nell'altro del sistema messo in piedi per rubare gasolio.

Sono i numeri dello scandalo furti di carburante in Ama che oggi riempie le pagine di cronaca giudiziaria di Messaggero e Corriere della Sera. Un'inchiesta che sarebbe nelle sue fasi iniziali, ma che ha già evidenziato numeri impressionanti, tali da portare Ama a prendere provvedimenti quali i licenziamenti e il cambio nella procedura di rifornimento.

Secondo quanto emerso i coinvolti rifornivano i mezzi dell'azienda ai distributori interni agli stabilimenti. Quindi partivano per andare a raccogliere i rifiuti ma, nel frattempo, scaricavano la benzina nelle loro taniche per fare il pieno nelle loro auto private. A scoperchiare il meccanismo e dare il via alle indagini le anomalie - poi accertate dal consulente tecnico del pm Carlo Villani - nelle transazioni legati alle card aziendali. Operazioni su diversi mezzi (anche guasti e in riprazione), a distanza di tempo brevissima.

Si legge nell'articolo de Il Messaggero: "C'è chi ha rubato 4.451 litri, chi ne ha rubati 2. 929 e anche chi ha sottratto meno di un litro. È scritto in una relazione inviata sia alla Procura sia alla Corte dei conti e firmata dal consulente tecnico Igor Catania". Come detto in sette hanno già patteggiato, diciotto rischiano il processo. Dalle carte emerge però il coinvolgimento di oltre 2000 dipendenti: in pratica un dipendente su tre.

L'azienda, si apprende, licenzierà i ladri di carburante. I sindacati (Cgil, Fit Cisl e Fiadel), dal canto loro, chiedono di non trasformare la vicenda in un tiro a bersaglio nei confronti dell'intero personale: "La decontestualizzazione dei numeri riportati dipinge un’azienda in cui il 30 per cento dei dipendenti ha sottratto illecitamente il carburante. È giusto che chi ha commesso reati sia perseguito sia sul piano disciplinare, che legale, ma è altrettanto giusto raccontare la verità dei fatti ed essere realmente trasparenti, come dovrebbe essere un’azienda controllata dal pubblico. Abbiamo chiesto ad AMA di fare chiarezza sulle 2064 contestazioni pervenute ad altrettanti dipendenti, dal 2017 al 2020, rendendo noto - in forma anonima e dove possibile aggregata - i motivi e gli esiti delle contestazioni e quante siano state archiviate perché non rilevato alcun dolo. Sappiamo che tante contestazioni sono legate ad errori formali e ad errate applicazioni delle procedure, di cui non hanno alcuna responsabilità le lavoratrici e i lavoratori".

Infine, da parte dei sindacati, la richiesta di trasparenza e verità: "Chiediamo un’operazione verità affinché sia difesa la dignità di chi ogni giorno con onestà e dedizione lavora per tenere la città pulita, senza che AMA riconosca mai il loro valore e i tanti, troppi, errori aziendali in tema di mancati investimenti su infrastrutture, mezzi ed attrezzature".