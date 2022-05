Furti su camion e furgoni: la refurtiva nascosta in un campo rom

Svaligiavano le attrezzature su camion e furgoni da lavoro e portavano il bottino in un campo rom, dove erano nascosti anche gli attrezzi da lavoro. Una banda di ladri che nelle ultime settimane ha messo a segno diversi furti tra Tivoli e Guidonia, provincia nord est della Capitale.

A scoprire il deposito i carabinieri della stazione di Tivoli Terme che hanno proceduto ad effettuare alcune perquisizioni all’interno della baraccopoli abusiva situata nelle vicinanze del quartiere popolare dell’Albuccione.



Le indagini condotte dai militari a seguito di alcuni furti avvenuti tra Tivoli e Guidonia, infatti, li hanno condotti proprio dentro l’insediamento abusivo. Durante le perquisizioni i carabinieri hanno trovato molta della refurtiva denunciata come rubata nelle settimane precedenti.

Ben cinque le denunce a piede libero per ricettazione per gli utilizzatori dello scantinato usato come deposito della merce rubata: i militari hanno trovato attrezzatura da lavoro, trapani e materiale elettrico provento di furto per un valore di svariate migliaia di euro.

Oltre alle denunce a carico dei cinque nomadi, i carabinieri hanno procedendo alla catalogazione del materiale rinvenuto al fine di individuare i legittimi proprietari ed effettuare la restituzione della refurtiva.