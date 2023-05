Cinque furti in 2 giorni, la cassaforte smurata: banda di ladri acrobati fa tremare l'Appio Latino

Non solo la banda del sonnifero che sta turbando il sonno degli abitanti di Massimina e Ponte Galeria, nel quadrante di Roma ovest, ma anche quella che gli abitanti, in preda al panico, hanno ribattezzato "banda del balcone". Due ladri acrobati, in grado di svaligiare cinque appartamenti in 24 ore. Un vero e proprio incubo, concretizzatosi fra venerdì 12 e sabato 13 maggio quando gli agenti di polizia si sono recati per cinque volte in due strade adiacenti al parco della Caffarella. Cinque chiamate al 112 tutte per furto e tentato furto in abitazione. Nel mirino dei topi d'appartamento le abitazioni di via Cesare Baronio e via Nicola Nisco. In quest'ultima strada i predoni sono riusciti addirittura a smurare una cassaforte e a dileguarsi con la stessa, aperta poi in un luogo sicuro. Insomma, Roma sempre più città in balia dei topi d'appartamento, con una media di 28 case svaligiate ogni giorno.

Ladri mentre sono a cena fuori

Un vero e proprio incubo, uno stato d'ansia crescente con la paura anche di uscire di casa per evitare di trovare sgradite sorprese al rientro. Proprio quanto accaduto a una delle vittime, un 48enne residente in via Nisco, a cui i ladri hanno fatto sparire, smurandola, la cassaforte. "È successo la sera di venerdì scorso - racconta l'uomo al nostro giornale che per timore preferisce rimanere anonimo -. Siamo usciti di casa intorno alle 19:45 e con il mio compagno siamo andati a cena con alcuni amici in zona Casal del Marmo".

Il racconto di una delle vittime

Una serata tra amici rovinata poco dopo: "Quando la nostra vicina di casa ci ha chiamato per dirci che aveva visto due persone sospette, incappucciate e con i guanti, salire dal muretto del cortile interno sino ad arrivare al balcone della nostra casa". I topi d'appartamento riescono a entrare nell'abitazione. "Mentre stavamo tornando in casa ci ha chiamato un secondo vicino, residente al terzo piano, e ci ha detto che aveva sentito dei forti rumori provenire dalla nostra casa. Poi ha chiamato noi e il 112".

In fuga con la cassaforte

Una volta in via Nisco l'amara sorpresa: "Hanno divelto la grata della porta finestra e sono entrati in casa. Hanno aperto e rovistato in un cassetto e poi hanno trovato la cassaforte che era nascosta dietro ad un quadro della camera da notte". Senza gli attrezzi per aprirla, forse impreparati al fatto di trovare una cassaforte "hanno cominciato a battere contro la cassaforte con la stessa anta della grata d'acciaio che avevano forzato, tanto che l'abbiamo trovata sul letto".

La banda del balcone

Della cassaforte nessuna traccia: "L'hanno smurata completamente - racconta ancora il 48enne - poi sono scappati con tutta la cassaforte dal balcone dal quale erano entrati". Un bottino ingente quello della banda del balcone: "Hanno portato via quattro orologi di valore - conclude il residente in via Nisco -. Ma anche altri preziosi: girocolli, bracciali, fermacravatta, anelli e una spilla, oltre a oro e gioielli di famiglia". Un bottino ingente "di circa 15mila euro".

Cinque furti in 24 ore

Sporta denuncia agli agenti del commissariato Appio Nuovo, nell'appartamento sono quindi arrivati gli investigatori della scientifica, a caccia di tracce lasciate dai ladri. Poliziotti che hanno avuto un bel po' da fare fra le notti di venerdì e sabato. Oltre all'appartamento da cui è sparita la cassaforte sono infatti stati altri quattro gli appartamenti visitati dalla coppia di ladri. Identico in tutti i casi il modus operandi: predoni sul balcone e porte finestre forzate, poi le case rovistate. Cinque appartamenti come detto: due in via Nisco e uno in via Cesare Baronio la notte del 12 e altri due 24 ore dopo sulle stesse vie: uno in via Nisco e l'altro appunto in via Baronio.