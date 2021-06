Furti nei box auto a Garbatella: danneggiati e ripuliti tre garage

Furti nei box auto alla Garbatella dove due ladri sono stati sorpresi ed arrestati dalla polizia dopo aver aperto tre garage. L'intervento in seguito ad una nota radio della sala operativa per furto in atto presso i garage di un condominio in via Francesco Antonio Pigafetta. Immediato l’intervento degli equipaggi che, giunti sul posto, sono riusciti a bloccare i malfattori. Sopresi in flagranza, hanno tentato la fuga, spintonando un agente e causandogli contusioni ed escoriazioni.

I due erano riusciti ad aprire ben 3 garage, danneggiando le saracinesche e le serrature. Dall’interno avevano asportato un avvitatore elettrico, un flex, una rivettatrice, due caricabatteria, un computer di bordo per bicicletta, una cassettina per la pesca ed una scatola contenente inserti per l’avvitatore elettrico.

Accompagnati negli uffici di polizia i due sono stati identificati in due cittadini di origine romena di 46 e 33 anni ed arrestati per rapina e lesioni a Pubblico Ufficiale.