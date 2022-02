Furti in serie di abiti e accessori griffati: smantellata la banda delle boutique di lusso

Un giro d’affari da decine di migliaia di euro basato interamente sui furti di capi e accessori firmati in boutique di lusso di Roma, Milano e Firenze. Lo hanno scoperto e smantellato i carabinieri della Compagnia di Roma Centro, che alle prime ore dell’alba hanno fatto scattare un blitz dando esecuzione a cinque misure di custodia cautelare, tre in carcere e due ai domiciliari, firmate dal gip di Roma.

Le accuse sono, per tutti, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e ricettazione. L’indagine, coordinata dalla procura di Roma, è partita nel novembre del 2019 da un arresto dei Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina. I militari avevano bloccato due cittadini mongoli, sorpresi a rubare due borse griffate da una nota boutique del centro utilizzando una borsa schermata, escamotage spesso usato per superare i sistemi di sorveglianza.

L’arresto è stato lo spunto per approfondire le indagini su altri colpi messi a segno in negozi di lusso. L’analisi dei filmati dei sistemi di video sorveglianza delle boutique più prestigiose del centro di Roma e dei tabulati telefonici delle utenze dei due arrestati ha consentito ai carabinieri di riannodare i fili di una tela che si è estesa anche a Firenze e a Milano, composta di diversi altri furti eseguito con lo stesso modus operandi e con la complicità di altre persone.

Le indagini hanno portato alla luce l’esistenza di una vera e propria organizzazione gestita da una cittadina mongola e dal marito, che reclutavano concittadini come manodopera facendoli arrivare appositamente in Italia per commettere i furti. La merce rubata veniva in parte rivenduta sul mercato milanese, sfruttando piccoli ricettatori, e in parte spedita all’estero, dove una complice vendeva abiti e accessori e sfruttava il ricavato per mantenere le famiglie dei membri della banda.

Tra novembre 2019 e giugno 2020 l’inchiesta ha portato all’arresto dei due ladri fermati nella boutique e al recupero e sequestro di merce per un valore di circa 50.000 euro. Gli inquirenti ritengono che siano stati commessi almeno 8 furti tra Roma, Milano, San Giuliano Milanese, Firenze, Lecco e Lugano (Svizzera). Uno dei soggetti destinatari della misura della custodia cautelare in carcere è stato rintracciato a Milano e sottoposto al vincolo cautelare.