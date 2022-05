La banda delle monetine che ruba le borse agli anziani, 7 colpi in poche ore

Prima di mettere a segno il primo furto ne avevano tentati già cinque, tutti andati a vuoto. Poi nel volgere di poche decine di minuti gliene sono riusciti due, per poi essere fermati in flagranza di reato dalla polizia. Nel mirino della banda delle monetine anziani ed anziane, fermi in auto soprattutto nei parcheggi di supermercati e store della Capitale. Sette fra furti tentati ed andati in porto che i quattro hanno provato ad effettuato lo scorso mercoledì 11 maggio, partendo da Torre Spaccata sino ad arrivare a Casal Boccone, dove hanno poi finito la loro giornata criminale con le manette ai polsi.

Sono stati gli agenti del commissariato Romanina di polizia, dopo aver ricevuto diverse denunce, a fermare la banda, 4 uomini di età compresa tra 30 e 36 anni, due di origini peruviane e due cubani. Gli investigatori, in abiti civili, impegnati in un servizio volto alla prevenzione e alla repressione dei reati in danno di persone anziane, perpetrati, per lo più, nei parcheggi dei supermercati, hanno individuato un’auto con 4 persone sospette ed hanno iniziato a seguirla a distanza.

Certi di non essere osservati, i 4 hanno più volte “lanciato ad arte” delle monetine ai piedi di alcuni anziani, cercando di distrarli ma nessuno di loro ha dato peso alla cosa. Ben cinque i furti tentati, tutti andati a vuoto e provati uno dietro l'altro: al parcheggio dell'Euronics a Torrespaccata, all'Eurospin di via di Prataporci (zona Finocchio). Dalla periferia est si sono quindi spostati al Collatino, dove hanno fallito un terzo furto nell'area di parcheggio del Conad di via Giovanni Battista Valente. Quindi un quarto ed un quinto tentativo, sempre in danno di anziani in auto, prima al Lidl di via Prenestina in zona Tor Tre Teste e poi al Maurys di via De Chirico a Tor Sapienza.

Il furto però è riuscito perfettamente nella tappa successiva, un bar vicino al parco Deledda, a Talenti, dove, come ricostruito in seguito, sono riusciti a rubare una borsa, ma senza tecnica della monetine, ma dopo aver distratto un signore che stava consumando al tavolino del locale del quadrante nord est della città.

Fuggendo, sempre in auto, dal luogo del furto, hanno buttato la borsa in un cassonetto di via Nomentana e, subito dopo, vedendo una anziana signora ferma all’interno di un’auto in via Arturo Graf, a Casal de' Pazzi, hanno gettato delle monete nelle sue vicinanze e, dopo averla distratta con questo escamotage, hanno rubato la borsa che aveva sul sedile.

I 4 non si sono accontentati e poco più avanti hanno tentato di prelevare dei contanti da un bancomat di via Val Maira, a Conca d'Oro, usando una delle carte di credito appena rubate. I poliziotti non hanno mai perso di vista i sospettati e, dopo averli raggiunti, li hanno fermati in via di Casal Boccone, fra la Cesarina e San Basilio.

Gli agenti, dopo aver ricostruito, anche con le denunce delle vittime, gli eventi criminali, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato dei 4 soggetti, arresti poi successivamente convalidati. Per due di loro l’autorità giudiziaria ha disposto il divieto di dimora nel comune di Roma. L’auto utilizzata, intestata ad un prestanome è stata posta sotto sequestro.