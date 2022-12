Auto ibride nel mirino dei ladri: rubate le batterie elettriche di tre vetture

Una volte erano le autoradio. Poi con il tempo l'obiettivo dei ladri è cambiato: prima gli pneumatici, poi i computer di bordo ed i catalizzatori, sino ai volanti di Bmw e Mercedes. Adesso le batterie delle auto ibride. Questo il nuovo business dei ladri che in una sola notte hanno fatto cannibalizzato tre macchine lasciate in sosta la notte sulla stessa via del quartiere Portuense. Un furto salato, dal valore di "quasi 10mila euro", come racconta una delle proprietarie delle macchine depredate nella notte in via Pietro Frattini.

A raccontare il furto subito la proprietaria di una Toyota CH-R Hybrid. "E' accaduto la notte fra il 15 ed il 16 dicembre scorsi - racconta la proprietaria dell'auto -. Ci hanno rubato le batterie del set dell’ibrido della macchina. Nella stessa notte hanno perpetrato lo stesso identico furti ad altre due macchine dello stesso modello e stessa marca sempre su via Frattini".

Una banda di ladri silenziosa, come racconta ancora la vittima: "Non hanno rotto i vetri - spiega ancora la donna - ma hanno tagliato la guarnizione del finestrino riuscendo a toglierlo senza fare il minimo rumore. Poi me lo hanno fatto trovare poggiato sui sedili anteriori". Batterie ma non solo "per arrivare a quello che gli interessava hanno tagliato tutti i cavi elettrici della macchina oltre a tagliare il telatio sotto il sedile posteriore". "Roma è oramai una città allo sbando - conclude la donna residente al Portuense -. Non siamo sicuri nemmeno sotto casa nostra".

Un vero e proprio spauracchio quello dei furti delle batterie delle auto elettriche che ha trovato il commento del vicepresidente del consiglio del municipio Arvalia Marco Palma: "Ho scritto diverse pec alla stazione dei carabinieri Villa Bonelli per vedere intensificata l’attività di sorveglianza notturna. Purtroppo i nostri quartieri sopratutto durante le ore notturne sono oggetto di vere e proprie razzie".