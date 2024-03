La banda del piede di porco: svaligiati due bar, poi la spaccata all'Eurospin

Una notte criminale. Piede di porco, attrezzi da scasso, un furgone e una vettura con la quale scappare. Questo il repertorio utilizzato da una banda la notte dello scorso week end. Teatro di caccia Palombara Sabina e Fonte Nuova, comuni della provincia della Capitale. Svaligiati due bar i malviventi hanno tentato il colpo anche a un supermercato, ma in questo caso sono scappati a mani vuote.

Furto al bar a Tor Lupara

Tre i malviventi all'opera, ripresi dalle immagini video di tutti e tre gli esercizi commerciali visitati la notte dello scorso 1 marzo. A finire per primo nel mirino un bar di via delle Mimose, a Tor Lupara di Fonte Nuova. Forzata la saracinesca con una levachiodi i ladri sono entrati nel locale. Rubate sigarette, gratta e vinci e i soldi del fondo cassa si sono poi allontanati a bordo di un'auto. Scattato l'allarme sul posto sono poi intervenuti i carabinieri.

Ladri al bar sulla strada della Neve

Militari del nucleo radiomobile della compagnia di Monterotondo che poco dopo hanno ricevuto una seconda richiesta d'intervento, ancora per un furto consumato in un bar. Un locale sulla strada della Neva, a Palombara Sabina, a oltre 15 chilometri di distanza dal primo. Tre uomini, gli stessi di Fonte Nuova secondo i primi risconti. Anche qui: forzata la saracinesca con il piede di porco una volta nel bar hanno rubato del denaro e sono scappati.

Spaccata all'Eurospin

Accertato il secondo avvenuto furto al bar, un terzo colpo, questa volta tentato, al supermercato Eurospin di viale Tivoli, ancora a Palombara, distante poco più di 5 chilometri dal secondo bar visitato. In questo caso però la banda - sempre tre uomini - si è aperta un varco dopo aver lanciato un furgone in retromarcia contro la vetrata dell'esercizio commerciale. Un furto rumoroso: abbattuti i paletti in metallo di protezione, abbattuta la serranda e danneggiato gran parte del soffitto e delle mura adiacenti i ladri sono però stati messi in fuga dall'allarme e dall'arrivo dei carabinieri della stazione di Palombara. Una notte criminale con la banda del piede di porco riuscita per il momento a sparire.