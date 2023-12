Razzia di Natale nei bar dell’Eur. Portati via alcolici e tablet

Ha approfittato della chiusura serale nel giorno di Natale per introdursi in due noti bar dell’Eur e fare razzia di alcolici e tablet utilizzati dagli esercizi commerciali generalmente per prendere gli ordini. Ma il furto notturno gli è costato l’arresto subito dopo.

Furti nei bar dell’Eur

Nel corso di un servizio di pattuglia in zona i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma sono riusciti ad arrestare l’uomo, italiano con precedenti, individuandolo immediatamente dopo che aveva asportato decine di bottiglie e dispositivi elettronici dagli esercizi commerciali.

L’arresto dei carabinieri

Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai titolari dei bar che hanno presentato regolare denuncia querela. L’arrestato è stato condotto in caserma in attesa dell’udienza di convalida.