La banda degli pneumatici, mattoni e attrezzi da meccanico per smontare le ruote

Un mattone e attrezzi da meccanico. Tanto bastava a una banda di giovani ladri di pneumatici, campaci di smontare le ruote dalle auto come le squadre di Formula Uno.

A pizzicarli la notte scorsa in via delle Viole, ad Anzio, sono stati alcuni residenti che hanno allertato il numero unico per le emergenze. Sul posto si sono recati i carabinieri che hanno bloccato arrestato tra uomini di 18, 22 e 29 anni, e una ragazza di 19 anni, tutti italiani.

I militari, che da alcuni giorni erano sulle tracce di una cosiddetta banda che rubava gli pneumatici dalle auto parcheggiate a bordo strada, giunti sul posto, con l'ausilio di un'altra pattuglia della compagnia di Anzio, hanno sorpreso i quattro ragazzi, mentre erano impegnati a smontare le ruote posteriori di una Fiat 500 L, in sosta.

Immediatamente bloccati, e perquisita l'auto che avevano usato per arrivare fin lì, sono stati trovati e sequestrati attrezzi da meccanico utilizzati per lo smontaggio degli pneumatici e diversi mattoni, che avrebbero poi utilizzato e lasciato sotto l'auto vandalizzata.

Per questo motivo, i quattro indagati sono stati accompagnati in caserma per il giudizio direttissimo, dove al termine dell'udienza, il gip ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma in caserma per tutti e quattro.