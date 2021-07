Derubano anziani e usano i loro bancomat, presi i Bonnie e Clyde dei Colli Albani

Prima derubavano gli anziani, poi si concentravano sugli istituti di credito che permettono il prelievo fino a 5.000 euro, utilizzando così carte di credito e bancomat appena rapinati per rubare il denaro con prelievi. Un modus operandi chiaro, che ha permesso agli agenti del commissariato Appio di arrestare i Bonnie e Clyde dei Colli Albani, una donna di 35 anni e un uomo di 41, entrambi romeni. I due puntavano le loro vittime carpendo il codice pin, mentre facevano il prelievo con il bancomat poi, al momento opportuno, le derubavano.

L'indagine, iniziata circa un anno fa, ha avuto una svolta quando la donna è stata sorpresa mentre faceva un prelievo in piazza Cesare Cantù. Monitorato l'intero movimento, i poliziotti, capito che il complice la stava attendendo in macchina, si sono qualificati intimando l'alt al 41enne. Ne è nato così un inseguimento con il 41enne alla guida dell'auto che, accelerando, ha trascinato un poliziotto per diversi metri.

Da quell'episodio l'indagine si è fatta più serrata. Attraverso la consultazione delle banche, gli investigatori hanno rintracciato il loro indirizzo di residenza, un affittacamere in via Pietro Cartoni iniziando un servizio di osservazione, riuscendo poi ad individuarli mentre uscivano dalla struttura. Seguiti, i due sono stati fermati dagli agenti in via delle Botteghe Oscure e sottoposti a controllo.

Nello zaino del 41enne e all'interno dell'abitazione, sono stati trovati 1700 euro frutto in parte dell'indebito prelievo fatto dalla 35enne nella banca in piazza Cesare Cantù pari a 1830 euro come denunciato dalla vittima in sede di denuncia. Nel bagagliaio dell'auto, inoltre, gli agenti hanno scoperto numerosi vestiti maschili e femminili riposti alla rinfusa come se i due avessero progettato, in fretta e furia, una fuga.

Al termine dell'operazione che ha portato al sequestro anche dell'auto risultata rubata e di un coltello a serramanico di circa 22 centrimetri, i Bonnie e Clyde dei Colli Albani sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e associati, in attesa della convalida, rispettivamente presso il carcere di Perugia e di Rebibbia. Il poliziotto rimasto ferito è stato giudicato guaribile con una prognosi di 10 giorni.