Un sanpietrino per spaccare il finestrino e rubare i bagagli di un turista

Ha spaccato il finestrino dell'auto messa nel mirino con un sanpietrino al fine di rubare i bagagli di un turista lasciati in una vettura in sosta a Monti. Un ladro, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri.

Sono stati i militari della stazione Roma Quirinale, in via Panisperna, ad arrestare un 36enne cileno, sorpreso, subito dopo aver infranto con un sanpietrino il vetro di un’auto in sosta nel tentativo di asportare alcuni bagagli che si trovavano all’interno.

A Roma ogni giorno decine di auto danneggiate e svaligiate

Nella vicina via Labicana sono invece stati i carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante ad arrestare un 38enne originario del Bangladesh, senza dimora e con precedenti, colto in flagranza mentre tentava di aprire la portiera di un’auto in sosta.

Tutte e due le vittime di furto consumato o tentato hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati convalidati.