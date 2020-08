Ladro di valigie infrange vetro di un'auto sul lungotevere

Predone di valigie in Centro Storico dove un ladro ha infranto il vetro di un'auto in sosta per ripulirla di bagagli ed effetti personali. E' successo lo scorso martedì.

In particolare sono poi stati gli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio, diretto da Mauro Fabozzi, mentre si trovavano all’altezza del Lungotevere dei Vallati, liberi dal servizio, ad essere attratti dal suono di un allarme provenire da un’autovettura in sosta.

Prontamente i poliziotti, si sono diretti verso il veicolo per verificare quanto stesse accadendo e lì hanno notato una persona intenta ad infrangere il vetro del mezzo probabilmente al fine di appropriarsi delle valigie custodite all’interno oltre che dei vari effetti personali lasciati sul sedile posteriore.

A quel punto gli agenti si sono avvicinati all’uomo e, con l’ausilio di altro personale in borghese, presente in zona per un servizio mirato alla repressione di reati c.d. predatori, sono riusciti a bloccare il malvivente.

L’uomo, identificato per un 29enne, con vari precedenti di polizia, è risultato domiciliare presso il campo nomadi di Castel Romano dove, durante la perquisizione, sono stati rinvenuti diversi armesi atti allo scasso nascosti dietri i sanitari del bagno. Dopo la convalida dell’arresto, è stata applicata nei confronti del giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.