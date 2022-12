La banda delle ruote bucate: così derubano gli automobilisti

Bucavano gli pnemuatici delle auto per derubare quanto contenuto nell'abitacolo dell'automobilista di turno. Una truffa non nuova, un furto con destrezza che associava al danno la beffa. Ad essere sorpresi in flagranza di reato alla Romanina due ladri, poi arrestati dagli agenti della squadra investigativa del locale commissariato. I due - entrambi di origine partenopea - sono gravemente indiziati del reato di tentato furto, danneggiamento aggravato e porto abusivo di arma da taglio.

In particolare, uno dei due uomini, dopo aver bucato con un coltello lo pneumatico di un’auto parcheggiata, ha provato ad impossessarsi della borsa della vittima, impegnata a cambiare la ruota forata, mentre il complice lo attendeva in un'altra vettura per poi fuggire.

L’immediato intervento dei poliziotti ha consentito di bloccarli. Arrestati entrambi, dopo la convalida dell’arresto, sono stati condannati, il primo un 55enne, ad un anno di reclusione e 240 euro di multa, mentre il secondo, di 47 anni, ad un anno, 3 mesi e 10 giorni di reclusione oltre al pagamento di 300 euro di multa.