Auto cannibalizzate nella Roma "bene", 10 furti in pochi giorni. I residenti pensano alla vigilanza privata

Torna l'incubo dei furti alle auto parcheggiate nell'angolo della Roma "bene", quello di via Cortina d'Ampezzo. Come successo anche in passato, i ladri sono tornati a colpire. Almeno dieci le vetture saccheggiate nel giro di due notti, con le Fiat 500 prese particolarmente di mira e depredate anche dei fari posteriori e delle antenne radio.

"Quanti furti ancora ci devono essere per far mettere queste benedette telecamere?", si domanda una residente che a RomaToday racconta quanto le è accaduto: "È un problema che va avanti da anni, nessuno fa niente. Ora ho paura, anche perché rimettendo apposto la macchina nessuno mi tutela sul fatto che tra un mese, per esempio, qualche ladro non mi rubi nuovamente tutto". La ragazza, giovane, si è accorta di quanto subìto in mattinata: "Ho fatto la denuncia ai carabinieri e mi hanno detto che non era la prima che ricevevano. Insieme ad un mio amico abbiamo contato quanto auto erano state depredate, ne abbiamo contate almeno dieci".

Stesso discorso per un'altra ragazza, anche lei ha una 500: "Mi hanno rubato i fari posteriori e l'antenna nelle notte tra il 28 e il 29 giugno. L'anno scorso ci successe la stessa cosa con la Smart", ci racconta. E sui social sono tanti i residenti che denunciano il furto subìto.

I controlli delle forze dell'ordine, secondo chi vive lì, non bastano e così i residenti vogliono proporre un progetto di vigilanza privata. Il Consorzio, che ha come scopo manutenzione, gestione e pulizia delle strade di viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni, stando a sentire le intenzioni dei residenti, presto potrebbe analizzare la richiesta di un preventivo per avere un servizio di vigilanza nel quartiere: "Le telecamere non risolvono nulla purtroppo. Dovremmo pagare tutti la vigilanza, magari con più auto che girano ogni notte. Il costo sarebbe irrisorio tenendo presente quanti siamo nel consorzio, ma almeno potremmo stare sereni", scrive una donna del quartiere.