Ladro sorpreso all'interno di un'auto dopo aver sfondato il finestrino

Sorpreso a frugare all'intero di un'auto lasciata regolarmente in sosta dopo aver sfondato il vetro. In manette - colto in flagranza di reato dai carabinieri di Pomezia - un cittadino albanese di 34 anni.

Nel corso di un servizio perlustrativo svolto nel centro abitato di Pomezia per la prevenzione dei furti in abitazione e sulle auto, un equipaggio dei carabinieri dell’aliquota radiomobile, transitando in via Roma, ha notato un individuo che armeggiava all’interno di un veicolo in sosta. Immediatamente bloccato, l’uomo, che poco prima aveva infranto il deflettore posteriore del mezzo, è stato anche trovato in possesso di un attrezzo artigianale atto a sfondare vetri e forzare porte.

È stato quindi tradotto per la celebrazione del rito direttissimo dinanzi al tribunale di Velletri che ha convalidato l’arresto ed ha applicato all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.