I topi d'auto "armati" di bocce per fare razzia nelle auto dei bagnanti

Un set di bocce d’acciaio nel borsone, comprate non per ingannare il tempo sulla spiaggia, ma per distruggere più facilmente i finestrini delle auto di ignari bagnanti sdraiati al sole. È “l’attrezzatura” con cui sono stati trovati i due uomini denunciati sabato dalla polizia, impegnata in una serie di controlli proprio lungo le spiagge del litorale romano.

A individuare la coppia sono stati gli uomini del distretto Lido di Roma, in servizio in borghese. Quando sono arrivati nei pressi di un parcheggio hanno notato i due uomini arrivare a bordo di un’utilitaria, scendere e iniziare a guardare le altre macchine parcheggiate.

Fingendosi bagnanti, i poliziotti si sono avvicinati e li hanno visti estrarre dal borsone delle bocce e avvicinarsi a un finestrino. A quel punto sono intervenuti e li hanno bloccati prima che potessero distruggerlo: entrambi gli uomini, una volta identificati, sono stati denunciati per porto di arnesi per lo scasso.