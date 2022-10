La banda che cannibalizza Smart e ruba auto di lusso: "Un supermercato a cielo aperto"

Due bande, una specializzata nel cannibalizzare le auto, l'altra che si occupa di rubarle. Nel mirino anche gli scooter parcheggiati nei box condominiali. Succede a Parco Talenti, nel III municipio Montesacro, dove questa notte il proprietario di una Smart al suo risveglio ha trovato la sua auto depredata degli pneumatici, con il vetro posteriore della citycar distrutto. Gruppi di ladri che da tempo hanno messo nel mirino il quartiere, come denuncia David Farina, portiere di uno stabile in via Ezra Pound: "Questa zona è diventata un supermercato a cielo aperto. La notte diventa terra di nessuno".

Portiere del palazzo da dieci anni, David Farina racconta il modus operandi della banda, o meglio delle bande: "Una che smonta le vetture ed un'altra che le ruba". Al centro dell'interesse dei malviventi "le macchine lasciate in sosta la notte nei parcheggi che si trovano su via Pound, via Robert Musil e parte di via Niccodemi".

I ladri meccanici

Ma come agiscono i ladri? Lo spiega nel dettaglio il custode 46enne: "I furti sono quasi all'ordine del giorno. La Smart che hanno smontato questa notte era già stata cannibalizzata in passato, allo stesso modo". Nel caso delle citycar "sfondano il vetro del cofano dove prendono il kit per la riparazione delle ruote. Poi rubano gli pneumatici e le auto, quando va bene, le lasciano direttamente sul cric". Ladri specializzati "che agiscono velocemente e che molte volte mettono nel mirino anche Mercedes e Bmw". In questi casi le macchine vengono spogliate di tutto: "leva del cambio, pneumatici, plancia, muso anteriore con i fari, paraurti, e tutta la strumentazione elettronica contenuta all'interno".

Di notte ma non solo, i ladri agiscono anche nelle ore del giorno: "Qualche mese fa hanno fatto sparire una Renault Clio usata da alcuni ragazzi di una ditta di pulizie. L'hanno rubata in pieno giorno in pochi minuti".

Furti nei box condominiali

Auto parcheggiate in strada, ma anche nei garage: "Sono dei ladri professionisti - racconta ancora David Farina -. Si appostano durante il giorno per vedere gli scooter e le moto che i residenti parcheggiano nei garage condominiali. La notte poi entrano all'opera". Come spiega ancora il portiere dello stabile di via Ezra Pound "aprono dei varchi sulle serrande dei garage e controllano se dentro ci sono maxi scooter e moto". Una volta individuato il box giusto "lo aprono con la fiamma ossidrica, rubano moto, scooter e bici elettriche e caricano tutto su un furgone".

Il sabotaggio dei lampioni

Parco Talenti dove i furti sulle auto e di auto "sono quasi all'ordine del giorno". "I ladri entrano in azione nelle ore notturne, quando quei pochi locali e ristoranti che si trovano sulla strada chiudono le serrande. Dall'1:00 alle 5:00 il quartiere diventa terra di nessuno. Sono talmente specializzati che per agire indisturbati mettono fuori uso i lampioni della luce lasciando le strade dove hanno messo nel mirino la vettura da rubare o smontare al buio".

Le auto con gli antifurti satellitari

Furti ma non solo, come racconta ancora David Farina "molte volte trovo delle auto di lusso lasciate la notte nei parcheggi del quartiere. Sono le vetture solitamente dotate di antifurti satellitari rubate in altre zone della città. Le lasciano a freddare qualche settimana per vedere se le rintracciano tramite i gps. Passato un determinato tempo poi le portano via".

Il mercato parallelo delle auto

Ma se al Parco Talenti i ladri svolgono il loro "lavoro" quasi quotidianamente, non va meglio in altri quartieri della Capitale dove i furti di auto e sulle auto sono a centinaia. Quartiere Africano, Appio Latino, Torrino, Porta di Roma, Gregna Sant'Andrea, Ponte di Nona, Montesacro, Fonte Meravigliosa, sono solo alcune delle zone dove molte volte il buongiorno dell'automobilista vittima di furto è amaro. Un mercato parallello delle auto rubate, che nella maggior parte delle volte vengono prima cannibalizzate e poi rivendute in Italia ed all'estero da vere e proprie organizzazioni criminali transnazionali.

Era il gennaio del 2019 quando la polizia stradale decapitò un gruppo criminale al termine dell'operazione denominata Hybrid. Dodici le persone che vennero raggiunte dall'ordinanza di custodia al termine di una indagine durata un anno nel corso della quale vennero arrestate 30 persone (tra cittadini italiani, albanesi, moldavi e polacchi) di cui 18, nel corso degli 11 mesi di investigazioni, e altre 12 persone al termine dell'indagine. Nonostante gli arresti i furti sulle auto e di auto non accennano a diminuire, colpendo indistitamente tutti i quadranti della Capitale.