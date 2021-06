Ladro trovato nascosto nella vettura che voleva ripulire, aveva appena aperto tre auto

Ladro inconcludente a San Giovanni dove un malvivente ha aperto tre auto senza riuscire a rubare nulla. Una notte di furti rumorosa con il predone che ha fatto scattare l'allarme di una delle vetture aperte risvegliando i residenti che hanno poi permesso alla polizia di arrestarlo.

A finire in manette un 30enne nato in Bulgaria, entrato all'opera la scorsa notte in via Savona. Aperta una prima Smart dopo aver forzato la portiera dell'utilitaria il ladro ha rovistato nella citycar ma non ha trovato nulla da rubare. Divelta una seconda auto dello stesso modello è però scattato l'antifurto che lo ha fatto desisitere richiamando però l'attenzione di alcuni residenti che, affacciatisi alla finestra, hanno notato il ladro aggirarsi fra le vetture in sosta.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti del Commissariato Tuscolano che hanno fermato il ladro in flagranza di reato, mentre provava a nascondersi accovacciato dietro i sedili posteriori di una Opel Mokka che aveva appena forzato. Fermato in flagranza di reato e trovato in possesso di una lastra di metallo usata per aprire le vetture, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Ladri di pneumatici a Talenti

Pensava invece di farla franca anche un cittadino albanese che all’alba di lunedì mattina, in Largo Giuseppe Rovani, a Talenti, è stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani, mentre stava tentando di rubare uno pneumatico di un’auto in sosta. Non è sfuggita, però, ai poliziotti di pattuglia per il controllo del territorio quell’autovettura ferma con il motore acceso e gli sportelli aperti.

L’uomo, un 42enne di origini albanesi, colto in flagranza, ha tentato la fuga ma è stato inseguito prontamente dai poliziotti che lo hanno bloccato e condotto negli uffici di polizia, dove è stato arrestato per furto aggravato. Sequestrati dagli agenti gli arnesi per lo scasso tra cui un crick, una chiave a brucola e due catalizzatori.