Furti d’auto a San Giovanni: ladro trovato a collegare i fili d’accensione di una Micra

Ladro d’auto a San Giovanni dove gli agenti del VII Distretto di polizia hanno arrestato un cittadino tedesco di 48 anni per il reato di tentato furto di una vettura.

I poliziotti sono intervenuti dopo la diramazione da parte della sala operativa di una nota riguardante un uomo che tentava di forzare le auto in sosta fra via Savona e via La Spezia.

In particolare il ladro si era introdotto all’interno di una Nissan Micra. Giunti sul posto insieme agli uomini del commissariato Appio, gli agenti hanno bloccato l’uomo intento a collegare i fili di accensione della macchina recuperando, inoltre, la forbice utilizzata per intervenire su di essi.