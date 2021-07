Ladro sorpreso a rubare in un'auto, messo in fuga dalla proprietaria

Lo ha visto seduto nella sua auto mentre rovistava nell'abitacolo. Senza timore la proprietaria della vettura lo ha messo in fuga permettendo poi ai carabinieri, impegnati in un servizio di vigilanza nell’area di Castel Sant'Angelo, di arrestarlo. E' accaduto a Prati.

In particolare sono stati i militari della Squadra d’Intervento Operativo dell’8^ Reggimento Lazio, in transito in via Crescenzio giunti all’incrocio con via Orazio notare un ragazzo, un 31enne nigeriano già noto alle forze dell’ordine, che correva in strada e lo hanno bloccato.

Con il supporto di una pattuglia della Stazione di Roma Prati hanno accertato che il 31enne, era stato messo in fuga dalla proprietaria di un’autovettura parcheggiata nella vicina via Virgilio, poiché lo aveva sorpreso seduto al sul sedile lato guidatore, mentre rovistava nei vani portaoggetti.

La perquisizione personale ha permesso ai Carabinieri di rinvenire occultati all’interno del borsello del 31enne, una pinza multiuso, due cacciaviti, due coltellini multiuso e quattro chiavi alterate. L’arrestato è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.