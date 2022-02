La banda che ruba gli pneumatici e lascia le auto sui mattoni

Una banda che imperversa nel quartiere. Nel mirino dei predoni le auto lasciate in sosta sulle strade di Marco Simone di Guidonia. Una escalation di furti che la notte di venerdì ha visto tre vetture essere depredate degli pneumatici, con le stesse poi lascitate su un cric, un foratino ed uno pneumatico usato. Nel mirino dei ladri una Bmw, una Smart ed una Fiat 500. Stamane l'amaro risveglio per i proprietari delle macchine lasciate parcheggiate in via La Maddalena (zona Setteville Nord) e via Cornelio Nepote (nell'area de Il Laghetto). A denunciare l'accaduto le pagine social di Marcosimoneonline, associazione che si occupa delle attività del quartiere.

In attesa di sporgere denuncia alle forze dell'ordine è Moira dell'associazione a spiegare la ripresa di una escalation di furti e tentati furti nel quartiere residenziale del comune di Guidonia Montecelio. "Purtroppo gli abitanti di Marco Simone sono alle prese con la ripresa di una serie di furti e tentati furti che non ci fanno fare sonni tranquilli".

Già in passato infatti la frazione del comune della Città dell'Aria era finita nel mirino dei ladri: "Dapprima con i furti delle borse dalle auto delle mamme che portavano i figli a scuola - spiega ancora Moira - e poi con i ladri d'appartamento". Una crescita del fenomeno criminale cha a gennaio ha visto finire nel mirino dei ladri diverse abitazioni. Due quelli messi a segno in via Sambuci e via Cineto Romano (gli scorsi 21 e 14 gennaio) e due quelli tentati: in via Tito Livio (il 17 gennaio) ed in via Svetonio (l'8 di gennaio).

Furti in casa e sulle auto ma anche in strada, come accaduto lo scorso 23 di gennaio quando nel mirino dei ladri sono finiti i pacchi Amazon consegnati da un corriere ad una famiglia in via Anticoli Corrado. "Mia moglie era sola in casa con mio figlio, il corriere ha lasciato 2 pacchi per strada ed è andato via, il tempo che mia moglie si è sistemata ed ha sistemato mio figlio per uscire a prendere i pacchi che questi sono spariti, probabilmente qualche passante ha visto i 2 pacchi li per strada e ha pensato bene di portarseli via". Un giallo poi risolto dopo la denuncia social sulle pagine di Marcosimoneonline: "Qualche testimone si è fatto vivo e il maltolto è tornato al proprietario. Volevamo ringraziare tutta la comunità che vigila e non è omertosa, ma anzi aiuta a monitorare il territorio".

Comunità di Marco Simone che collabora fattivamente con le forze dell'ordine "In particolare con i carabinieri della tenenza di Guidonia che hanno sempre risposto presenti alle nostre denunce ed ai nostri appelli - racconta ancora Moira -. Questi ladri quando vedono che il quartiere è particolarmente battuto dalle forze dell'ordine cambiano zona e ci lasciano in pace. Il problema rimane però nelle strade secondarie, alcune delle quali con poca illuminazione pubblica. Chi abita qui solitametne torna a casa da lavoro e si chiude in casa, poi la mattina si ritrova a fare i conti con questi delinquenti".

Da qui la necessità di fare della pagina Marcosimoneonline una sorta di avamposto per denunciare gli episodi criminali che avvengono nel quartiere. "Sollecitiamo tutti i residenti e rendere pubblici gli episodi di criminalità di cui sono vittime. Ci vorrebbero maggiori controlli soprattutto nelle ore notturne. Ma ci rendiamo conto di quanto sia complicato poter garantire una presenza fissa fra le strade del nostro quartiere. I carabinieri fanno già tanto, tocca molte volte a noi fare da tramite".