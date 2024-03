La coppia di ladri seriali che ruba auto e pneumatici nei garage condominiali

Un incubo per i residenti di Roma Nord. Una coppia di ladri. Nel mirino del 40enne e della donna di 33 anni le vetture lasciate dai residenti nei rispettivi garage condominiali. Luoghi teoricamente sicuri, ma non per alcuni abitanti della Camilluccia che al risveglio hanno trovato i posti auto "liberi". Una lunga serie di furti quelli messi a segno dalla coppia criminale. Sette accertati in poco più di mese, ma secondo gli inquirenti potrebbero essere anche di più. Con precedenti, il ladro - residente al Tufello - è stato già condannato in passatoi - in via definitiva - e ritenuto colpevole di sei tra furti e rapine. Condanna per detenzione di stupefacenti nel casellario giudiziario della donna, che venne fermata e trovato in possesso della droga assieme al 40enne il 17 settembre dello scorso anno.

Furti nei garage di Roma Nord

Le indagini della polizia sono cominciate la notte del 27 luglio dello scorso anno. I due, all'interno di un garage condominiale della via Flaminia, hanno rubato un’auto, una Smart Fortwo. Sempre all’interno dello stesso garage, due giorni dopo - il 29 luglio 2023 - hanno rubato un’altra vettura (una Volkswagen Polo) e 4 pneumatici di una terza macchina, sempre una Smart Fortwo.

Alla Camilluccia con uno scooter rubato

Il successivo 2 agosto, sempre un equipaggio della polizia, era invece intervenuto in via Campo Catino - zona Camilluccia - per la segnalazione di una persona sospetta a bordo di uno scooter. Arrivati sul luogo segnalato, i poliziotti hanno notato il motorino dove viaggiavano un uomo e una donna che, una volta intercettati, si sono dati alla fuga. Durante l’inseguimento che ne è scaturito, il 40enne ha abbandonato il mezzo ancora in corsa dandosi alla fuga, mentre la donna è caduta in terra rimanendo ferita. L’uomo in quella circostanza è stato subito rintracciato e poi è stato denunciato insieme alla donna per ricettazione. Lo scooter, un Honda Sh 150, era infatti risultato rubato.

Auto sparite alla Camilluccia

Le azioni criminose dei due sono poi andate avanti per diverso tempo: il 30 agosto 2023, in via della Camilluccia, i due si sono introdotti all’interno di un comprensorio e sono entrati in un garage di pertinenza di un’abitazione. Frugando nel mobilio, hanno trovato le chiavi di un’auto - una Fiat Panda - che hanno poi rubato. All’interno di un altro garage, sempre del comprensorio, hanno asportato anche due telecomandi.

Auto rubata ritrovata al Tufello

La donna proprietaria dell’auto rubata, una volta formalizzata la denuncia, ha fornito alla polizia un video dove si vedeva chiaramente un uomo che provava a uscire dal cancello a bordo di un auto (una 500 Enjoy), poi risultata essere a noleggio. Una volta localizzata l’auto a noleggio, in via Monte Croce - nella zona del Tufello - i poliziotti hanno intercettato, regolarmente parcheggiata, anche l’auto rubata in via della Camilluccia.

Il telecomando rubato alla Camiluccia

Atteso il momento propizio, l’uomo e la donna sono transitati a bordo dell’auto a noleggio, ma sono stati fermati poco dopo dagli agenti. Nel borsello del 40enne sono stati rinvenuti i telecomandi rubati, mentre nel borsello della donna sono state trovate le chiavi di una macchina che aprivano e mettevano in moto proprio l’auto sottratta alla Camilluccia.

Coppia in manette

Concluse le indagini, gli agenti del XV distretto Ponte Milvio, coadiuvati in fase esecutiva dagli agenti del III distretto Fidene, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, nei confronti del 40enne italiano e della misura degli arresti domiciliari con applicazione di dispositivi elettronici nei confronti della donna di origini ucraine di 33 anni, gravemente indiziati dei reati di ricettazione, furto aggravato in concorso.

Altri possibili furti

L’uomo e la donna, sono gravemente indiziati di altri numerosi furti di autovetture e di pneumatici, all’interno di parcheggi condominiali, quasi sempre nella stessa zona, nonché di numerose ricettazioni, in quanto trovati in possesso di oggetti proventi di furto.I due sono infatti stati denunciati per ricettazione dopo essere stati fermato a bordo di un Fiat Doblò e una Fiat Panda risultati rubati il 12 e 27 settembre del 2023. Gli inquirenti sospettano che possano essere stati resonsabili del furto di 4 pneumatici rubati la notte del 12 settembre da una Smart Brabus in sosta all'Alessandrino. Tutte le macchine e gli oggetti in questione sono stati restituiti ai legittimi proprietari.