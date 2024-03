L'alza cristalli per rubare auto senza infrangere il finestrino

Un "alzavetro alza cristalli" per rubare le auto senza danneggiare i finestrini. Così due ladri stavano tentando di portare via una vettura ai Parioli. A sorprenderli con le mani nel sacco la polizia che li ha arrestati.

Sono stati gli agenti del commissariato Villa Glori, del distretto Ponte Milvio e del commissariato Flaminio, dopo segnalazione alla sala operativa, a portarsi in via Sassoferrato all’angolo di via Pietro Paolo Rubens, dove hanno bloccato due uomini - entrambi 27enni di origine romena - che tentavano di rubare un’auto danneggiandola parzialmente.

Una volta fermati, i due sono stati trovati in possesso di un set completo di chiavi a cricchetto con bussole e testine, un coltello con lama e taglierino retraibile, 2 torce e un cacciavite. A seguito di accertamenti vari, nella zona limitrofa all’autovettura in possesso dei due malfattori, gli agenti hanno rinvenuto, inoltre, due paia di guanti e un attrezzo in metallo denominato come “Alzavetro alza cristalli”, utilizzato per la rimozione del finestrino evitando il danneggiamento dello stesso.

Una volta ultimati gli accertamenti i due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. L’arresto è stato poi convalidato dal Gip su richiesta della locale procura della Repubblica.