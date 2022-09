La ladra che svaligia le auto degli studenti al parcheggio dell'università

Armata di forbici ha danneggiato e svaligiato dieci auto in sosta. Una ladra che prima di essere fermata ha rovinato la giornata degli studenti che lasciano la loro vettura in uno dei parcheggi dell'università di Roma Tor Vergata, nel quadrante est della Capitale. A finire in manette un 36enne.

Sono stati proprio alcuni universitari a segnalare intorno all'ora di pranzo di lunedì 19 settembre la presenza di una donna che armeggiava con fare sospetto nel parcheggio del campus in via della Ricerca Scientifica. Accertata la presenza della sospetta nel parcheggio sono poi state le guardie giurate a chiedere l'intervento della polizia.

Sul posto è quindi arrivata una volante del commissariato Romanina di polizia. Alla vista dell'auto di servizio la donna ha provato a disfarsi di due forbici da lavoro con la stessa poi bloccata dagli agenti. Una volta fermata sono stati almeno dieci gli automobilisti che hanno poi denunciato il danneggiamento della propria auto.

Accompagnata in commissariato la donna è stata identificata per una cittadina bulgara di 36 anni. Già conosciuta alle forze dell'ordine è stata arrestata per furto e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.