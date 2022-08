La banda di ladri che svaligia le auto a Torpignattara

Banda di ladri sulle auto in sosta. A depredare le vetture parcheggiate nella zona di Torpignattara tre uomini, tutti cittadini romeni di 47, 43 e 38 anni con precedenti di polizia, poi arrestati dalla polizia.

Quando gli agenti della polizia di stato del commissariato Porta Maggiore sono arrivati in via Ciro da Urbino, hanno sorpreso uno dei tre soggetti intento ad armeggiare con un cacciavite fra il finestrino e il deflettore dello sportello posteriore destro di una autovettura parcheggiata mentre, uno dei complici, illuminava con una torcia il veicolo e l’altro faceva da vedetta.

Sul posto, sono stati rinvenuti e sequestrati anche arnesi atti allo scasso. Dopo la convalida dell’arresto, per i tre, il giudice del tribunale penale, ha disposto il divieto di dimora nel comune di Roma.

Gli agenti del commissariato Torpignattara invece, hanno arrestato una donna peruviana di 46 anni, nei cui confronti pendeva un ordine di sospensione della misura alternativa alla detenzione domiciliare ed esecuzione ordine di carcerazione.

Riconosciuta in via Casilina mentre si trovava a passeggio, i poliziotti sono riusciti a fermarla e l’hanno accompagnata negli uffici di polizia. Dopo la notifica del provvedimento, la 46enne peruviana, è stata associata in carcere.