Spacca finestrino del suv per svaligiarlo, tradito dal rumore dei vetri rotti

Un ladro rumoroso. Questo quanto ha incastrato un giovane ladro fermato in flagranza di reato a Torre Maura, a Roma est. È accaduto la scorsa notte quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via dell'Aquila Reale, a Torre Maura, allarmati dai rumori di vetri che si rompevano.

Sul posto i mliitari hanno sorpreso un 20enne albanese che frugava in un suv parcheggiato e lo hanno arrestato per tentato furto aggravato.