Finestrini distrutti e auto svaligiata: trio di ladri colto sul fatto

Alla luce del giorno hanno spaccato il vetro di un'auto e l'hanno svaligiata. Rumore di vetri infranti che ha però allarmato le tante persone che alle 16:00 di un pomeriggio feriale si trovavano nel quartiere Prati- Della Vittoria. Da qui la chiamata al 112 con la polizia che ha poi sorpreso i tre ladri con la refurtiva appena rubata.

I tre ladri sono entrati all'opera intorno alle 16:00 di giovedì 16 giugno in via Timavo. Puntata una vettura in sosta, hanno spaccato uno dei finestrini e si sono impossessati di un pc e di una borsa con alcuni documenti che si trovavano nell'abitacolo. Poi hanno tentato la fuga.

Una corsa interrotta poco dopo da una volante del commissariato Prati di polizia che ha fermato i tre ladri con la refurtiva ancora indosso. Identificati in tre cittadini cubani di 26, 28 e 29 anni, con precedenti, una volta in commissariato il più grande della banda ha dato in escandescenza e si è scagliato contro un agente costringendolo alle cure mediche. I tre sono quindi stati arrestati per furto aggravato in concorso, con il 29enne che dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Furti auto a Roma nord

Furti dalle auto ma non solo, come accaduto la scorsa notte in via Luigi Bodio, a Roma Nord, dove gli agenti del commissariato Villa Glori hanno arrestato un ladro che aveva appena rubato un'auto. Sorpreso a bordo della Fiat Panda di cui si era impossessato, l'uomo, un cittadino macedone di 53 anni, ha opposto resistenza ai poliziotti per poi essere bloccato ed arrestato,. Ancche lui dovrà rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.