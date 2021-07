Sorprende ladri a rovistare nella sua auto: uno viene preso, la complice scappa

Mentre stava andando a prendere l'auto lasciata in sosta in prossimità di Piazza Calipso ad Ostia, un uomo si è accorto che, dentro la macchina, c'erano un uomo ed una donna intenti a rovistare nei cassetti portaoggetti e nelle "tasche" delle portiere. Quando il proprietario ha chiesto ai due cosa stessero facendo, i ladri sono scappati via e lui ha chiesto aiuto telefonicamente al 112.

Immediatamente è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato che è riuscita a bloccare il fuggitivo non appena si era disfatto del bottino (uno zaino contenente oggetti personali della vittima). La complice, della quale sono ancora in atto le ricerche, è invece riuscita a dileguarsi.

Gli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, dopo aver arrestato il ladro, un pregiudicato romano di 40 anni già sottoposto all'obbligo di firma, sono andati a constatare i danni sull'auto: il finestrino anteriore destro era infranto e a terra c’era un grimaldello presumibilmente utilizzato per commettere il reato.