Marmittari di Smart e auto saccheggiate: parcheggiare a Monteverde è un incubo

Sono giorni da incubo per i residenti di Monteverde. Giorni che, in realtà, durano da mesi. Sono sempre di più, infatti, i furti alle auto parcheggiate. Lunotti posteriori rotti, vetture aperte e ripulite. Non solo, chi ha una Smart è vittima anche dei continui raid dei marmittari, che da tempo ormai rubano i pezzi di scappamento delle vetture biposto.

Le segnalazioni sono quasi all'ordine del giorno. Tante anche le denunce in polizia e carabinieri. "In piazza Forlanini ormai da anni subiamo furti e danneggiamenti dell’auto parcheggiate vicino ospedale. - racconta Maurizio a RomaToday - Una settimana fa circa hanno rotto il vetro a decine di auto compresa la mia e rubato le marmitte alle Smart. Ci vogliono più controlli delle forze dell'ordine così è diventato impossibile vivere".

Maurizio, che ha denunciato tutto alla caserma di via Portuense, ha subito un danno da 1500 euro: "In pochi giorni vetro rotto della Clio di mio figlio e il furto della Smart di mia moglie". E non è l'unica vittima.

"Nel tardo pomeriggio di venerdì tra le 18 e le 19,30 mi hanno rotto il deflettore dell'auto parcheggiata dal lato opposto del Pim di via Isacco Newton. - racconta invece Francesca - Hanno ribaltato il sedile posteriore e rubato ciò a cui tengo fortemente perché oggetto di affetto, anche la mia racchetta da padel con tutta la borsa".

E lo stesso giorno, anche Marina ha subito il medesimo furto davanti la farmacia a piazza Morelli: "Mi hanno rotto il vetro della macchina rubandomi una borsa nera con all'interno medicine e varie ricette per visite mediche e 3 paia di occhiali da vista".