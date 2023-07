Rubano nelle auto in sosta sul lungotevere: presi dopo inseguimento

Hanno rubato da alcune auto in sosta sul lungotevere Gianicolense. A notare l'azione dei tre uomini tutti domiciliati presso il campo nomadi di via Candoni, è stato un passante che stava camminando in zona nel pomeriggio di domenica. L'uomo ha chiamato il 112, permettendo così l'arrivo tempestivo sul posto di diverse pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma.

I tre soggetti alla vista dei carabinieri hanno tentato una breve fuga e successivamente hanno abbandonato l'auto su cui viaggiavano, tentando un'ulteriore fuga a piedi. Prontamente i militari sono riusciti a bloccare i tre soggetti di età compresa dai 26 ai 32 anni, riuscendo così a recuperare la refurtiva che è stata subito restituita al proprietario che ha presentato querela, mentre i tre indagati sono stati arrestati, poiché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.