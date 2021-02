Auto cannibalizzata nel box condominiale, non si arresta l'ondata di furti nel quartiere

La banda è entrata in azione in un garage di via Stefano D'Arrigo

Sono entrati in un garage condominiale della periferia nord est della Capitale e nel volgere di pochi minuti hanno cannibalizzato una delle auto in sosta, mentre il proprietario dormiva in un appartamento sopra i garage. Non si arresta l'ondata di furti nel quartiere di Settecamini, dove i cittadini chiedono maggiori controlli e sicurezza nelle ore notturne.

A parlare da sole le immagini di una vettura spogliata di fascioni ed interni, a cui i ladri hanno rubato anche gli pneumatici. Ad accorgersi del furto la mattina di venerdì 19 febbraio il proprietario, una volta sceso nei garage condominiali di viale Stefano D'Arrigo.

"Il quartiere vive nuovamente l'abbandono delle istituzioni e continua indisturbata l'ondata di furti ai danni delle auto - la denuncia del Cdq Settecamini -. I residenti chiedono maggiore attenzione sul fenomeno, che ormai si protrae da troppo tempo, con maggiore controllo del territorio, nelle ore serali e notturne".

Quartiere del IV Municipio Tiburtino alle prese da tempo anche con i furti negli appartamenti. A dicembre dello scorso anno, da Settecamini un altro grido d'allarme quando, dalle auto, sono stati derubati addirittura gli sportelli; in quartiere, in passato, è capitato anche che venissero ripulite, seppur di cifre irrisorie, attività commerciali di notte.

Il nervo scoperto, per gli abitanti del quartiere, è la chiusura della caserma dei carabinieri di via Rubellia. Il presidio, chiuso nel 2018, non è mai stato ripristinato nonostante le tante richieste, e le petizioni, portate avanti da chi sente minacciato la propria sicurezza in assenza di un luogo fisico a cui rivolgersi. Intanto, le zone del quartiere più colpite restano viale Bertolucci, via Montemanno, via Cerchiara e via D’Arrigo.