Fregene, arrestati i ladri incubo di chi parcheggia l'auto per andare al mare

Erano diventati il terrore dei villeggianti, due ladri che da alcune settimane imperversavano sul litorale di Fregene impossessandosi di valigie, zaini e oggetti lasciati nelle auto in sosta. Colpivano nei parcheggi pubblici, aspettavano che i proprietari si allontanassero e poi entravano in azione spaccando il finestrino e razziando l’abitacolo.

A catturarli i carabinieri di Ostia, dopo un furto messo a segno anche ai danni di un diplomatico cui sono stati sottratti (da un’auto con targa diplomatica) alcuni importanti documenti. I militari sono riusciti a risalire all’identità dei due ladri, entrambi con precedenti, attribuendo loro almeno tre dei furti denunciati e recuperando parte della refurtiva.

Alla luce delle prove e degli indizi raccolti, e dei ripetuti episodi, il gip ha disposto per i due la custodia cautelare in carcere. Rintracciati, sono stati trasferiti uno nel carcere di Civitavecchia e uno in quello di Poggioreale, a Napoli. Proseguono le indagini per capire di quanti colpi siano effettivamente responsabili.