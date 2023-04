Ladri scatenati in periferia: distrutti i finestrini di otto auto

Via Francesco Paolo Bonifacio, via Donato Menichella, via Alberto Asquini e via Guido Astuti. Ad accomunare le quattro strade della periferia romana una lunga scia di danni e furti sulle auto in sosta. Una notte criminale con una banda di ladri che ha svaligiato buona parte delle vetture danneggiate. A raccontare l'amara sorpresa all'uscita dalla palestra una ragazza, a cui i predoni hanno distrutto il vetro deflettore posteriore "ma non hanno rubato niente".

La scia di furti nel quartiere di Torraccia, periferia nord est della Capitale, ultimo quartiere del IV municipio Tiburtino al confine con i comuni di Fonte Nuova e Guidonia Montecelio. Qui fra la notte e la mattinata di mercoledì sono state almeno otto le macchine prese di mira. "Ho lasciato la mia Opel Corsa nel parcheggio della palestra intorno alle 8:30 - racconta una delle vittime a RomaToday -. Alle 11:30 quando sono uscita ho trovato la brutta sorpresa". "Oltre alla mia auto ho parlato con un'altra donna che mi ha detto che la sua macchina era stata danneggiata, dopo essere stata colpita da un sasso". La ragazza si è poi recata in caserma per denunciare l'accaduto dopo aver chiamato al numero unico per le emergenza la polizia.

Via Francesco Paolo Bonifacio ma non solo, altre 7 vetture sono infatti state danneggiate nelle stesse ore anche in via Menichella, dove nel mirino dei ladri è finito anche un furgone e nelle vicine via Guido Astuti e via Albero Asquini. Nel mirino dei ladri Fiat Panda, Toyota Yaris e delle Renault.

Una lunga scia di furti e vetri rotti, con i residenti di Torraccia che sui gruppi social chiedono maggiori controlli: "È da un po' che Torraccia è presa di mira. Mancano i controlli. Siamo nelle mani di delinquenti che agiscono indisturbati".