Si sveglia e trova il finestrino distrutto: "Succede ogni notte alle auto parcheggiate nel quartiere"

Un amaro buongiorno. Svegliatosi per andare a lavoro ha trovato il finestrino della sua auto parcheggiata la sera prima sotto casa distrutto. Un danno, oltre la beffa, nella macchina non c'erano infatti oggetti di valore e dopo aver frugato nell'abitacolo il ladro - o i ladri - sono andati via a mani vuote. Auto svaligiate a Roma che non sono purtroppo una novità con il fenomeno che molto spesso si concentra per diversi giorni su determinati quartieri della città. È il caso di via Portuense, nella zona del Trullo, dove il proprietario di una Volkswagen Polo danneggiata davanti all'European Hospital lancia l'allarme: "Non sono l'unica vittima, nell'ultimo periodo diverse auto nel quartiere sono state danneggiate e svaligiate".

Un danno da 250 euro, la riparazione del finestrino, con l'automobilista che al fine di evitare ad altri abitanti della zona la sgradevole sorpresa ha voluto denunciare il danno subito al nostro giornale. "Fate attenzione".