Mercato Nomentano: finestrini rotti e furti nelle auto in piazza

Finestrini rotti e auto ripulite. Risveglio amaro per gli automobilisti del Salario dove una coppia di ladri durante la notte ha devastato alune vetture in sosta, fra piazza Alessandria e le vie limitrofe al Mercato Nomentano.

A mettere fine alle scorribande della coppia i poliziotti del II Distretto Salario e del Commissariato San Lorenzo e del commissariato Vescovio, che hanno arrestato due persone di 20 e 21 anni entrambi cittadini magrebini. I due soggetti durante la notte hanno devastato alcune autovetture in sosta, non solo nella piazza dove sono stati fermati ma anche nelle vie limitrofe.

Fermati, sono stati trovati in possesso di vari oggetti rubati dalle auto in sosta e riconosciuti dai proprietari delle stesse, tra cui un paio di occhiali ed un paio di scarpe che uno dei due aveva calzato ai piedi. Inutile il loro tentativo di sfuggire ai poliziotti che, li hanno bloccati malgrado si fossero nascosti tra le auto in sosta. Accompagnati negli uffici di polizia, dovranno rispondere di furto aggravato e danneggiamento aggravato in concorso.