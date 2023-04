Ladri a Centocelle: spaccano vetro di un furgone per rubare un borsello con gli spicci

Si è svegliata presto per andare a lavorare e ha trovato il vetro del veicolo distrutto e l'abitacolo rovistato. L'amaro buongiorno a Centocelle, dove i ladri hanno lasciato il segno.

A essere preso di mira un Renalt Kangoo lasciato regolarmente in sosta in via dei Ginepri, angolo via delle Acacie. A raccontare a RomaToday il furto subito la moglie del proprietario del furgone: "Martedì mattina, alle 5:20 - la denuncia di Paola Rossi - ho trovato il furgone devastato. Mi hanno rotto tutte le serrature e il vetro e spaccato il portaoggetti, per portare via poi cosa? Un borsellino con pochi spicci. Vergognosi. E stato più il danno che la beffa, Non sono potuta andare a lavoro e questo mi ha creato un bel disagio. Purtroppo sono settimane che in via delle Acacie si vedono vetri spaccati a terra di utilitarie e la polizia non c’è mai come i carabinieri".